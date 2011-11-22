Правоохранители Украины переведены на усиленный режим несения службы — появилась информация об угрозе терактов в Донецке

Новости Украины, Донецк. Власти уже обратились к населению с просьбой проявить бдительность, и в случае нахождения подозрительных предметов обратиться в милицию.Стянуты подразделения стражей правопорядка и в центре Киева, где планируется несанкционированный митинг к годовщине «оранжевой революции». Ранее суд Киева запретил устраивать на Майдане Незалежности массовые мероприятия в годовщину «революции». Желающим отметить знаменательную дату было предложено собраться в каком-нибудь другом месте, сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ.