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Правоохранители ищут тех, кто устроил погром в школе №59 в Минске

31 октября 2020 13:34
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Новости Беларуси. В Минске устанавливают личности людей, причастных к погрому в школе № 59, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители ищут тех, кто устроил погром в школе №59 в Минске-1

Правоохранители ищут тех, кто устроил погром в школе №59 в Минске-3

Ночью с 30 на 31 октября неизвестные устроили настоящий беспредел на территории учебного заведения: разбиты окна, повреждены двери и конструкции на крыше.

Правоохранители ищут тех, кто устроил погром в школе №59 в Минске-6

Правоохранители ищут тех, кто устроил погром в школе №59 в Минске-8

Правоохранители ищут тех, кто устроил погром в школе №59 в Минске-10

Граждан, располагающих какой-либо информацией об этом происшествии, просят откликнуться по телефону 102.

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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