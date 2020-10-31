Правоохранители ищут тех, кто устроил погром в школе №59 в Минске

Новости Беларуси. В Минске устанавливают личности людей, причастных к погрому в школе № 59, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске устанавливают личности людей, причастных к погрому в школе № 59, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью с 30 на 31 октября неизвестные устроили настоящий беспредел на территории учебного заведения: разбиты окна, повреждены двери и конструкции на крыше.
Граждан, располагающих какой-либо информацией об этом происшествии, просят откликнуться по телефону 102.