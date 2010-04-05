Правоохранители Ингушетии переведены на усиленный режим несения службы

В связи с терактами в Карабулаке. Два взрыва прогремели утром 5 апреля у здания милиции.

Первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Погибли два человека. Четверо – ранены, в том числе, исполняющий обязанности прокурора города. Когда на место прибыли правоохранители, террористы подорвали припаркованный неподалеку автомобиль. Мощность второй бомбы достигала 50 килограммов в тротиловом эквиваленте. К счастью, жертв удалось избежать.

По факту двойного теракта в Ингушетии возбуждено уголовное дело по 5 статьям. Следователи не исключают, что террористические акты в Ингушетии, Дагестане и Москве взаимосвязаны. По похожему сценарию экстремисты действовали в дагестанском Кизляре 31 марта. Тогда погибли 12 человек.