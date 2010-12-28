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Правительство Великобритании планирует штрафовать аэропорты за перебои в работе

28 декабря 2010 12:05
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Правительство Великобритании намерено штрафовать аэропорты за перебои в работе и неспособность справиться со сложными погодными условиями, а также за другие форс-мажорные обстоятельства.

Такая реакция последовала после того, как крупнейший лондонский международный аэропорт «Хитроу» на прошлой неделе вынужден был отменить сотни рейсов из-за снегопадов и низких температур. Тогда тысячи людей сутками просиживали в залах ожидания. Затор в «Хитроу» сказался на работе всей транспортной связи Великобритании. Резко возросла нагрузка на другие аэропорты страны, а очереди за билетами на железнодорожные экспрессы растянулись на сотни метров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

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