Правительство Великобритании планирует штрафовать аэропорты за перебои в работе

Правительство Великобритании намерено штрафовать аэропорты за перебои в работе и неспособность справиться со сложными погодными условиями, а также за другие форс-мажорные обстоятельства.

Такая реакция последовала после того, как крупнейший лондонский международный аэропорт «Хитроу» на прошлой неделе вынужден был отменить сотни рейсов из-за снегопадов и низких температур. Тогда тысячи людей сутками просиживали в залах ожидания. Затор в «Хитроу» сказался на работе всей транспортной связи Великобритании. Резко возросла нагрузка на другие аэропорты страны, а очереди за билетами на железнодорожные экспрессы растянулись на сотни метров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».