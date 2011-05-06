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Практически все аэропорты Израиля прекратили заправку авиалайнеров

06 мая 2011 12:30
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В резервуары, где хранится авиационный керосин, попало грязное топливо. Обнаружили это практически во всех воздушных гаванях страны.

Отменены вылеты десятков лайнеров, в баки которых могло попасть некачественное топливо. К вылету допускают только воздушные суда, которые прибыли в Израиль с достаточным запасом горючего на обратный полёт. Тех, кто нуждается в дозаправке, отправляют на Кипр, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На помощь пришли военные. ВВС из стратегического запаса выделило топливо, для самых необходимых полётов. Полностью восстановить работу аэропортов Израиля обещают лишь на следующей неделе. Причины и источник загрязнения горючего пока устанавливают.

Из-за загрязнения авиатоплива главный израильский аэропорт приостановил вылеты

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