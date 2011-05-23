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Пожары в России. В стране горят более 100 тысяч гектаров лесов, свыше 90% пожаров – в Якутии

23 мая 2011 10:32
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Ситуация с лесными пожарами в России остается крайне сложной. Площадь возгораний на сегодняшний день составляет более 100 тысяч гектаров, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. К борьбе с пламенем уже подключилась авиация МЧС.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в Якутии, на которую приходится свыше 90% общей площади пожаров, а также на Дальнем Востоке.

Пламя практически вплотную подобралось к ряду населенных пунктов. В четырех районах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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