Пожары в России. В стране горят более 100 тысяч гектаров лесов, свыше 90% пожаров – в Якутии

Ситуация с лесными пожарами в России остается крайне сложной. Площадь возгораний на сегодняшний день составляет более 100 тысяч гектаров, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. К борьбе с пламенем уже подключилась авиация МЧС.

Наиболее тяжелая ситуация складывается в Якутии, на которую приходится свыше 90% общей площади пожаров, а также на Дальнем Востоке.

Пламя практически вплотную подобралось к ряду населенных пунктов. В четырех районах Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».