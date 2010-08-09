Пожары в России: в Пермском крае количество очагов за выходные увеличилось более чем вдвое

Самая сложная обстановка в Нижегородской области. В регионе огнем охвачены 150 тысяч гектаров.Тем временем москвичи начали новую рабочую неделю в дыму. Вопреки надеждам миллионов жителей едкая пелена не рассеялась. Специфический запах ощущается даже в метро. Аэропорты периодически переходят на режим «фактической погоды». Он дает право экипажам самостоятельно принимать решения о возможности посадки или уходе на запасной аэродром. В Гидрометеобюро полагают, что дым рассеется не раньше четверга. Не оставляет Московский регион и аномальная жара. Сегодня в российской столице ожидают плюс 38.