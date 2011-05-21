Пожары в России: горят 86 тысяч гектаров

Самая сложная ситуация в Якутии и на Дальнем Востоке.

Борются со стихией около семи тысяч человек. Им в помощь Минобороны выделит около 15 тысяч военнослужащих и более тысячи единиц техники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По данным МЧС России, пока пламя не угрожает населённым пунктам, однако ситуация сложная.

Прошлым летом в России в результате природных пожаров погибло около 60 человек. Сгорело более 3 тысяч домов. Общий ущерб составил свыше 12 миллиардов рублей.

На спутниковых снимках отмечены все термоточки, включая отжиги травы, горение мусора, камышей и т.д.