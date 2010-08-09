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Пожары в России: более 500 возгораний на торфяниках и в лесах, которые тушат десятки тысяч человек

09 августа 2010 12:19
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Только за последние сутки возникло свыше 250 новых очагов. Но все они оперативно потушены.

Обстановка понемногу стабилизируется в Мордовии, Татарстане, в Липецкой, Владимирской и Белгородской областях. Тяжело пока в Нижегородской и Московской областях.

И столица все еще в дыму. Едкая пелена не рассеялась. Специфический запах ощущается даже в метро. Аэропорты периодически переходят на режим «фактической погоды». Он дает право экипажам самостоятельно принимать решения о посадке или уходе на запасной аэродром. Как сообщили в «Белавиа», рейсы в московские аэропорты из Минска выполняются без сбоев.

# происшествия # Природные катаклизмы

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