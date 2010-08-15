Пожары в России: белорусские спасатели всю неделю сдерживали огненную стихию в Рязанской и Тамбовской областях

150 специалистов, 25 единиц наземной техники и вертолет не давали распространиться огню в Рязанской и Тамбовской областях. Потушены десятки лесных и торфяных пожаров. На неделе удалось остановить движение огня в сторону магистрального газопровода. Последствия пожара там могли быть просто катастрофическими.

Сергей Еленский на службе в МЧС с 1996 года. Сколько на счету его бригады потушенных пожаров, сейчас уже и не вспомнит. Такой долгосрочный и не близкий марш-бросок в соседнюю Россию у него впервые. Дома ждет семья — жена и двое детей. Единственная возможность поддерживать с ними связь — по телефону.

Из аварийно-спасательного отряда «Витязь» в Рязань выехали 7 человек. В командировку за тысячу километров витебские спасатели отправились впервые. Коллеги за товарищей переживают. Все последние дни в комнате отдыха аншлаг. В ожидании новостей из Рязанской области у телевизора собирается весь отряд.

Дмитрий Реунов, начальник службы инженерно-спасательных работ Витебского пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь»:

Объемы у них большие. Ребята спят по 2-3 часа всего лишь. Естественно, им очень тяжело, очень болеем за них.

Эти сутки под Рязанью для белорусских «Витязей» были не менее напряженными. Поднявшийся ветер вновь разбудил пламя в торфяниках. Относительно безобидный низовой огонь в считанные минуты перешел в верховой — самый страшный и опасный. Иногда его скорость может достигать 25 м/с. А его последствия — сотни гектаров выжженного леса.

Наши спасатели уже несколько суток пытаются сдерживать стихию. Отступать некуда. За белорусскими расчетами — деревня и заправочная станция.

Игорь Абрамчук, командир бригады витебского пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь»:

Сложность тушения в том, что очень высокая температура, нет дождей, постоянно падают деревья. Нужны хорошие проливные дожди — хотя бы недели две.

В лесу даже после пожара находиться опасно: земля проваливается под выгоревшими торфяниками. За обгоревшими деревьями тоже нужен глаз да глаз: они то и дело падают.

Деревья на выгоревших торфяниках падают очень быстро и тихо — от малейшего дуновения ветра. Пожарные их прозвали «куриными ножками». Корневая система у них полностью выгорает, а потому держатся они разве что на честном слове.

На днях из-под упавших деревьев наши ребята вытащили местного лесника и волонтера. В этом квадрате они помогали нашим спасателям расчищать от упавших деревьев дорогу. Оказали медицинскую помощь.

Деревня Лопухи находится в лесной глуши. На обычном транспорте сюда не добраться. Местные жители — в основном, старики. Здесь они организовали для наших спасателей 3-разовое питание, для отдыха предоставили свои дома. В благодарность за спасенную от огня деревню.

Жители деревни Лопухи:

Только приехали — сразу приступили к работе. У нас здесь все горит кругом, деревня — как в осаде. Здесь пожарные тушат, сейчас поехали на верховой пожар. Даже не знаю, какое им спасибо сказать, какой низкий поклон!

Если бы не белорусы, мы бы сгорели давно!

Очень хорошая помощь, благодарим их, дай Бог им здоровья! Собранные, активные, никакой команды им не надо, у них есть один человек, и они его понимают и слушают с первого слова.

Виталий Пекурин, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидаций чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь:

Вплотную работаем с населением, оказываем всяческую помощь — не только в тушении пожаров, но и медицинскую. Неоднократно наши медики и таблетками помогали, и перевязки делали, и давление мерили, и даже уколы делали.

Рязанская область в огне уже второй месяц. За это время в регионе выгорели около 4 тысяч гектаров леса. Да и сейчас ситуация остается непростой. Наши пожарные работают практически круглосуточно. Белорусские бригады МЧС сконцентрированы в трех районах. Тушат пожары всевозможными методами: водой, песком и даже огнем — так называемым встречным: это когда при приближении стихии пожарные поджигают заранее подготовленные баррикады, и из-за нехватки кислорода пожар затихает.

Александр Чекун, заместитель оперативного дежурного при Гродненском областном управлении МЧС:

Силами двух отделений Гродненской области — города Волковыска обеспечиваем сдерживание фронта горения на основных рубежах подхода. Ситуация крайне осложняется тем, что ветер постоянно меняет направление.

Вместе с Российской авиацией, где задействована самая большая летающая пожарная машина ИЛ-76, с огнем борется белорусский экипаж вертолета МИ-8. Он работают в соседней Тамбовской области. Здесь из-за пожаров выгорело более 4 тысяч гектаров леса. Обычным машинам из-за бездорожья туда не добраться, поэтому помощь белорусов с воздуха оказалась кстати.

Николай Преснов, командир Воздушных Сил ИЛ-76 МЧС России:

Такого масштаба, вы сами понимаете, не только у нас, но и во всем мире не было.

На этой неделе за самоотверженный труд наших вертолетчиков поблагодарил губернатор Тамбовской области Олег Бетин. Руководство Рязанской области также высоко оценило работу бригад МЧС Беларуси.

Андрей Шевелев, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям в Рязанской области ( Россия):

Первая задача — это защита населенных пунктов, которые находятся в лесных массивах. С этой задачей очень успешно справляются наши белорусские друзья. Чувствуется, что люди опытные. Самое главное, что они приехали не по принуждению, а сами не считаются со временем.

Сейчас многое зависит от погоды. В центральной России с нетерпением ждут дождей. Наши спасатели в Российскую Федерацию были командированы на две недели. И если пожары не прекратятся, то личный состав заменят уже в ближайшие дни. Ведь белорусская помощь здесь все еще на вес золота.

Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский, Яна Шипко и Сергей Ковалкин на неделе о том, как люди борются со стихией.