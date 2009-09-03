Пожары в Калифорнии устроили поджигатели

Специалисты Федеральной лесной службы США пришли к выводу, что гигантский пожар, который уже несколько дней бушует в лесах Калифорнии, устроили поджигатели.

В то же время пожарные не исключают возможности того, что невольным поджигателем мог оказаться неосторожный курильщик, бросивший непотушенный окурок на землю. По их словам, следователи уже собирают необходимую информацию о предполагаемых виновниках бедствия.

Как отмечают власти, пожар начал распространяться 26 августа из национального лесопарка «Анджелес» и к настоящему моменту выжег более 56 тыс.га леса. В первые дни после начала пожара специалистам сильно мешала засушливая погода, которая только усиливала возгорание. Однако уже сегодня наблюдаются изменения - начались дожди, которые, как надеются пожарные, помогут быстрее справиться с огнем.

Пока удалось локализовать лишь 22% огня, в то время как остальная часть пожара угрожает расширяться и может дойти до жилых домов пригородов Лос-Анджелеса. В связи с этим производится массовая эвакуация людей в безопасные места. На борьбу со стихией брошено 3 тыс. 500 пожарных и авиация, сообщает БЕЛТА.