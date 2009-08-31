Пожары в Калифорнии не могут потушить

Огонь стремительно подбирается к Лос-Анджелесу.

Под угрозой - более десяти тысяч домов, десятки телеканалов и радиостанций. Спасатели пытаются отстоять и здание лаборатории НАСА, занимающейся разработкой двигателей для космических аппаратов. В штате проводится массовая эвакуация населения.

Опасные районы уже покинули почти пять тысяч человек. С огнем борются почти две тысячи пожарных. Им помогает авиация.

Однако, по самым оптимистичным подсчетам, потушить огонь удастся не ранее, чем через неделю. В Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации.