Пожары в Австралии: из-за сильнейшего ветра стихия приняла катастрофические масштабы

Австралию после разрушительных наводнений и циклонов охватили лесные пожары. Стихия разбушевалась в окрестностях города Перт.

Огонь уже уничтожил по меньшей мере 40 домов, еще два десятка строений значительно повреждены. Осложняет ситуацию сильнейший ветер, который способствует распространению пламени. Несколько сотен местных жителей эвакуированы.

В то же самое время северо-восточные регионы Зеленого континента устраняют последствия сильнейшего за последние несколько десятков лет наводнения, жертвами которого стали 35 человек. Без крова остались десятки тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».