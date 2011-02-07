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Пожары в Австралии: из-за сильнейшего ветра стихия приняла катастрофические масштабы

07 февраля 2011 09:41
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Австралию после разрушительных наводнений и циклонов охватили лесные пожары. Стихия разбушевалась в окрестностях города Перт.

Огонь уже уничтожил по меньшей мере 40 домов, еще два десятка строений значительно повреждены. Осложняет ситуацию сильнейший ветер, который способствует распространению пламени. Несколько сотен местных жителей эвакуированы.

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

Фото. Пожары в Австралии

В то же самое время северо-восточные регионы Зеленого континента устраняют последствия сильнейшего за последние несколько десятков лет наводнения, жертвами которого стали 35 человек. Без крова остались десятки тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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