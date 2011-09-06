Пожары охватили Техас. 500 домов сгорели

Инцидент произошел в Корейском проливе (соединяет Японское и Восточно-Китайское моря). Около 130 пассажиров были эвакуированы.
Ноутбуки пытались переправить в грузовике под видом мороженой рыбы.
Десятки взрослых, которые находились в тот момент в бассейне, «не сразу поняли, что 5-летний ребенок тонет, и не обратили на него внимания».
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