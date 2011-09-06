Прямой эфир

Пожары охватили Техас. 500 домов сгорели

06 сентября 2011 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Огнём объято более 13 тысяч гектаров. Есть погибшие. Из зоны бедствия экстренно эвакуировали тысячи людей. Последние месяцы в Техасе столбик термометра днём редко опускался ниже +40.
# происшествия # Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
06 сентября 2011 06:48

Около 10 человек пострадали во время пожара на пароме

На белорусско-литовской границе задержано более 4 тысяч ноутбуков на сумму свыше 15 млрд рублей
05 сентября 2011 13:52

На белорусско-литовской границе задержано более 4 тысяч ноутбуков на сумму свыше 15 млрд рублей

05 сентября 2011 12:20

В Турции 5-летний ребенок утонул в бассейне на глазах у плавающих людей