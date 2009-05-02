Пожароопасный сезон под контролем. (ФОТО)

На юге Беларуси сохраняется напряженная пожароопасная ситуация

Вчера ей присвоили уже 4-й, предпоследний уровень тревоги. В одной только Гомельской области за минувшие выходные сгорело около 700 гектаров леса. Более сотни случаев возгораний зафиксировано на Брестчине. Чтобы вовремя обнаружить пожар и ликвидировать, воздушные патрули «Беллесавиа» работают во внештатном режиме. В день они проводят по 2-3 рейса, а это несколько часов в воздухе.

Летчики тщательно обследуют каждый гектар территории. В случае обнаружения возгорания принимают экстренные меры.

Маршрут этого авиапатруля – Пинский, Столинский и Лунинецкий районы. С летчиками–наблюдателями обозревают землю два пожарных-десантника. Долго искать не пришлось.

Местные жители возле самого леса жгут сухую траву. Чтобы объяснить нарушителям всю сложность ситуации их так же привлекли к борьбе с огнем.

- Палить легко, а тушить тяжело, - сетует Лидия Пантух.

А вот еще один результат человеческой халатности. Почти 30 гектаров леса Полесского лесхоза сегодня больше напоминают кладбище деревьев.

Бороться с огнем здесь пришлось трое суток. Были задействованы все воздушные и наземные силы. Десятки дозаправок и

тонны вылитой воды. Но спасти столетние сосны так и не удалось.

- Координация сверху, лесная охрана и наши десантники так же здесь. Сильный ветер и трудно проходимые места. Тушить было сложно, - рассказал начальник Пинского авиаотряда «Беллесавиа» Юрий Вандич.

- Огонь всегда считался врагом леса и урон измеряется миллионами рублей. Это все придется восстанавливать. И опять же затрачивать государственные деньги. Лес посадим. Но чтобы вырастить необходимо порядка 80 лет, - сетует главный лесничий Полесского лесхоза Василий Петровец.

Сухая погода, сильный ветер – с каждым днем обстановка накаляется. А значит малейшая Искра - и лес вспыхнет как спичка. В «горячий» сезон воздушные патрули работают в повышенном режиме. Однако справиться с последствиями халатности недобросовестных отдыхающих не всегда удается. Ведь по статистике именно по их вине происходит большая часть пожаров. А ведь непотушенный костер или сигарета могут привести к гибели не только лесных богатств, но и к людским потерям.

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