Пожароопасная ситуация сохраняется

Специалисты государственной лесной охраны лесхозов республики переведены на усиленное дежурство.Такие меры приняты для предотвращения и ликвидации лесных пожаров. Задействованы все пожарно-химические станции лесхозов, пожарная техника и вертолеты. В Минлесхозе организовано круглосуточное дежурство. По телефону 224-47-05 принимают информацию о лесных пожарах и помогают оперативно их ликвидировать. Ежедневно в республике происходит от 50 до 90 пожаров в лесах и на сельхозугодиях, некоторые из них распространяются на значительные площади. Так, уже пострадало почти 130 гектаров лесных массивов. Зафиксировано более 200 случаев возгораний в лесах, граничащих с сельхозугодиями. Больше всего пострадали леса в Гомельской и Витебской областях. Основная причина возгораний - так называемые <сельхозпалы>.