Пожарный извещатель с пятого этажа спас жизнь жильцу первого

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Чрезвычайное происшествие произошло в многоквартирном жилом доме в Орше. Неосторожность при курении стала причиной пожара в квартире на первом этаже. От тлеющего окурка сигареты хозяина загорелся ковер, а потом кресло. По стояку дым дошел до жильцов одной из квартир на пятом этаже. Сработавший автономный пожарный извещатель и неизвестно откуда возникший дым заставил их вызвать спасателей.

Прибывшие сотрудники МЧС выяснили эпицентр ЧП, ликвидировали возникший в квартире пожар и спасли его владельца, который на этот момент находился уже в бессознательном состоянии.

Всего, начиная с 2004 года, в домах и квартирах Витебской области установлено более 250 тысяч автономных пожарных извещателей, в том числе за январь-февраль нынешнего года – 1,9 тысяча.