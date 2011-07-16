Пожарные третий день тушат пожар на хорватском Браче

По прогнозам спасателей, пожар продолжиться нескольких дней.

Густой дым ограничивает использование самолетов для тушения. В тушении участвуют 300 пожарных, еще подключатся 100. Часть туристов была эвакуирована, но никто не пострадал, здания не сгорели. Министр туризма Хорватии утверждает, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет, эвакуация в данный момент не нужна, сообщает хорватское телевидение.

Пожар на острове стал одним из крупнейших за последние десятилетия. Пострадало более 4000 гектаров леса, виноградники, оливковые рощи. Причиной пожара стал, скорее всего, человеческий фактор (туристы жарили мясо), сообщает ctv.by.