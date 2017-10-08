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Пожар в жилом доме в Могилевском районе унес жизни 4 человек

08 октября 2017 12:33
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Новости Беларуси. Пожар в Могилевском районе унес жизни четырех человек. Инцидент произошел ночью в деревне Вейно. Горел одноэтажный жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в жилом доме в Могилевском районе унес жизни 4 человек-1

Спасатели обнаружили погибшими всех проживавших в доме, а также тело женщины, личность которой устанавливается. Огонь полностью уничтожил кровлю, повреждено имущество. Причины возгорания устанавливаются.

# происшествия # Пожар

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