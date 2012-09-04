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Пожар в здании бывшего иезуитского костёла в Бобруйске

04 сентября 2012 07:03
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Новости Беларуси. В Бобруйске проводится проверка по факту пожара в здании бывшего иезуитского костела. Огонь сильно повредил верхнюю часть строения. От крыши почти ничего не осталось. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже второй пожар в костеле. Первый раз историко-культурная ценность горела в ночь с 3 на 4 декабря 2011 года. Тогда причиной возгорания стало тление мусора внутри здания.

Костел Святых Петра и Павла - самое старое строение на территории Бобруйска, которое сохранилось в наши дни. Здание было построено в 18 веке.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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