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Пожар в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина

31 января 2018 18:19
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Новости Беларуси. Пожар в жилом доме в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина-1

Она пыталась самостоятельно покинуть помещение, но не справилась без помощи.

С диагнозом «отравление продуктами горения» ее доставили в больницу.

Пожар в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина-4

Огонь частично уничтожил кровлю, перекрытия, закопчено имущество. По мнению специалистов, квартира непригодна для проживания. Предварительная версия ЧП – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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