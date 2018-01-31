Пожар в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина

Новости Беларуси. Пожар в жилом доме в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар в жилом доме в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Она пыталась самостоятельно покинуть помещение, но не справилась без помощи.
С диагнозом «отравление продуктами горения» ее доставили в больницу.
Огонь частично уничтожил кровлю, перекрытия, закопчено имущество. По мнению специалистов, квартира непригодна для проживания. Предварительная версия ЧП – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.