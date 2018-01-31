Пожар в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина

Новости Беларуси. Пожар в жилом доме в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она пыталась самостоятельно покинуть помещение, но не справилась без помощи. С диагнозом «отравление продуктами горения» ее доставили в больницу.