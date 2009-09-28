Пожар в торговом центре в Хабаровске: 200 человек эвакуированы

Как сообщили в пресс-службе МЧС края, пострадавших в результате инцидента нет.

По данным пресс-службы МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:27 по местному времени в воскресенье, когда торговый центр был полон покупателей, сообщает newsru.com со ссылкой на «Интерфакс».



– На тушение пожара немедленно выехали 11 пожарных расчетов. По прибытии к месту вызова было обнаружено возгорание обшивки фасадной части цокольного этажа. Пожарные приступили к эвакуации людей, – рассказал представитель пресс-службы.



По его словам, из здания были выведены 200 человек. Пострадавших нет. В течение получаса пожар был локализован, а позднее полностью ликвидирован. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.