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Пожар в торговом центре в Хабаровске: 200 человек эвакуированы

28 сентября 2009 07:19
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Как сообщили в пресс-службе МЧС края, пострадавших в результате инцидента нет.

По данным пресс-службы МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:27 по местному времени в воскресенье, когда торговый центр был полон покупателей, сообщает newsru.com со ссылкой на «Интерфакс».
 
– На тушение пожара немедленно выехали 11 пожарных расчетов. По прибытии к месту вызова было обнаружено возгорание обшивки фасадной части цокольного этажа. Пожарные приступили к эвакуации людей, – рассказал представитель пресс-службы.
 
По его словам, из здания были выведены 200 человек. Пострадавших нет. В течение получаса пожар был локализован, а позднее полностью ликвидирован. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

# происшествия

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