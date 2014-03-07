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Пожар в пятиэтажном доме в Могилеве. 7 человек спасены, среди из них 3 ребенка

07 марта 2014 14:41
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Новости Беларуси. Семь человек, из них трое детей, спасены во время пожара в жилом доме в Могилеве. Огонь вспыхнул на четвёртом этаже пятиэтажки на улице Симонова.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
По прибытии первого подразделения происходило горение в квартире на 4-ом этаже, создалось плотное задымление 4-го и 5-го этажей. По установленной автолестнице с вышерасположенной квартиры на пятом этаже спасены дети: 2005 года рождения и 2011 года рождения, а их мать спасена по лестничной клетке звеном ГДЗС с использованием маски для пострадавшего. Бригадой скорой медицинской помощи спасенные дети с диагнозом «отравление продуктами горения легкой степени» госпитализированы для наблюдения в учреждение здравоохранения. Мать не пострадала.

По лестничной клетке с квартир 4-го этажа эвакуированы четыре человека, в том числе и ребенок. Они не пострадали. Причину пожара предстоит установить.

Месяц назад на пожаре в Борисовском районе погибла женщина и ее четырехлетний сын. Дом горел открытым пламенем. Внутри находилась семья из трех человек. Муж, услышав запах дыма, выбежал на улицу. Жена и его сын сделать этого не успели. Смотрите видео.

# происшествия # Пожар в доме

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