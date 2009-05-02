Пожар в Пуховичском районе унёс жизни пяти человек. (ФОТО)

Минувшей ночью в деревне Глушка сгорел деревянный жилой дом

Эта ночь у жителей деревни Глушка останется в памяти надолго. Как они говорят, до этого такие страшные кадры видели лишь по телевизору. А накануне и сами стали свидетелями трагедии.

- Я посмотрела в свое окно, оно у меня выходит – очень ярко. Потом я выхожу. Вижу очень большое пламя, я говорю: вызывайте скорее пожарных, - рассказала соседка Ксения.





- Они услышали дым, они только легли спать, успели выбежать. Еще одежду, телевизор вынесли, велосипеды… - поделился очевидец Леонид.

К приезду спасателей семья из четырёх человек, проживающая в одной части дома была уже на улице. Во второй половине бушевал огонь. Во дворе у разбитого окна, взывая о помощи, стоял молодой человек. Из полыхающего дома его вытолкнули друзья. Сами - остались в огне навсегда.

- Они меня разбудили и начали толкать в это окно. Вытолкнули меня в окно, я начал плакать, паника у меня началась, Ну, никто не вышел, оказалось, что один был вот там, в углу, он сгорел вот здесь... - рассказывает пострадавший Алексей.

Шестеро молодых ребят из Клецка. Старшему из них — 42. Все они приехали работать на пилораму. А вечером решили отметить День труда. По словам соседей, мужчины вели нормальный образ жизни и спиртным не злоупотребляли. По предварительной версии, причиной страшной трагедии могла стать неосторожность при курении. Ясность в дело внесёт экспертиза.

- Кто-то ночью включал чай греть на электроплитке и кастрюля, вода выкипела и она упала получилось возгорание. Или второй случай – это от сигареты, - поделился своими догадками пострадавший Алексей.

Сегодня у Алексея - второй День Рождения. Но только с горьким привкусом. От воспоминаний о «горячей» ночи его бросает в дрожь. Сегодня выходного не получилось. Получилось, но…. только у меня одного. А ребят нету...

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