Пожар в Первомайском районе Минска. Пострадал пенсионер

Новости Беларуси. Пожар в Первомайском районе – пострадал пенсионер. ЧП произошло на улице Садовой, горела квартира в многоэтажке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Информация о пожаре поступила от очевидцев, а прибывшие на место спасатели обнаружили на полу в задымленной квартире мужчину. С ожогами разной степени тяжести он госпитализирован.