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Пожар в Первомайском районе Минска. Пострадал пенсионер

20 октября 2020 14:15
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Новости Беларуси. Пожар в Первомайском районе – пострадал пенсионер. ЧП произошло на улице Садовой, горела квартира в многоэтажке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Пожар в Первомайском районе Минска. Пострадал пенсионер-1

Информация о пожаре поступила от очевидцев, а прибывшие на место спасатели обнаружили на полу в задымленной квартире мужчину. С ожогами разной степени тяжести он госпитализирован.

Пожар в Первомайском районе Минска. Пострадал пенсионер-4

Огнем повреждено имущество, закопчена квартира. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неправильного использования электрообогревателя.  

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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