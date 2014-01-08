Пожар в пассажирском поезде в Индии: погибли около 10 человек, несколько госпитализированы

Новости Индии. На западе Индии произошел пожар в пассажирском поезде. По последним данным, жертвами ЧП стали около десятка человек. Еще несколько пассажиров госпитализированы.

Возгорание произошло, когда поезд был в пути уже около 2 часов. Справиться с огнем удалось только после полной остановки экспресса. Причины ЧП неизвестны.

Подобное ЧП произошло в Индии в минувшем декабре. Тогда загорелся один вагон пассажирского поезда. В результате погибли более 20 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.