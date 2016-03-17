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Пожар в пассажирском поезде Минск-Брест: 296 человек находились в пути

17 марта 2016 07:22
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Новости Беларуси. Загорание в машинном отделении электровоза пассажирского поезда Минск – Брест. Инцидент произошел вечером 16 марта у деревни Кабаки Березовского района. 

К счастью, никто не пострадал.

Пожар в пассажирском поезде Минск-Брест: 296 человек находились в пути-1

В поезде было 283 пассажира и 13 человек персонала. Сотрудники железной дороги еще до прибытия спасателей ликвидировали загорание с помощью огнетушителей.

Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:
Загорание ликвидировано сотрудниками БЖД углекислотными огнетушителями до прибытия к месту вызова подразделений МЧС. В результате загорания повреждена электропроводка в блоке силовых установок электровоза. Причина происшествия устанавливается. Вынужденная остановка электропоезда не нарушила движение других составов в данном направлении.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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