Пожар в Ошмянах унес жизни трех человек

Только по случайности, удалось избежать большего количества жертв. Общежитие ошмянской строительной компании находится в аварийном состоянии. Министерство по чрезвычайным ситуациям выдало предписание о негодности этого здания к эксплуатации. Руководителей строительной организации неоднократно предупреждали о необходимости принятия мер по безопасности.



О трагедии узнали в пять утра. Совершенно случайно. Соседский мальчишка встал, чтобы сходить в уборную - а она общая в конце коридора. Спросонок ребенок не сразу сообразил, что он пробирается сквозь дым. Но дышать было тяжело и мальчик позвал родителей.



Есть версия, что виновники пожара - трое погибших мужчин. В одной их комнат на третьем этаже они всю ночь выпивали, курили, а утром незаметно погрузились в сон. Вечный.



Следствие считает немаловажным и то обстоятельство, что в ошмянском общежитии никогда не было пожарной сигнализации. Строительная компания, которой принадлежало это здание, все откладывала установку простейшего спасительного оборудования. Если бы извещатель был - то события развивались бы по другому. Чья вина - организации, которая не позаботилась о бытовой безопасности жилья своих работников, или самих пострадавших - ответ даст следствие.