Пожар в одном из хозяйств Брестского района едва не уничтожил всю агротехнику

Возгорание произошло в помещении сельхозкооператива.

Пламя уничтожило 60 квадратных метров кровли, списанный комбайн «Полесье» и частично ещё один.

К месту возгорания оперативно прибыло шесть автоцистерн, которые и погасили огонь. Пожарные спасли большую часть имущества и само строение. Сумма ущерба — 15 миллионов рублей.

Игорь Чайко, начальник научно-практического центра Брестского управления МЧС:

При осмотре места пожара прорабатывались две основные версии: возможность поджога и возможность коротких замыканий, аварийных работ в электрооборудовании комбайна. Сейчас по данному пожару проходит проверка, в деталях можно будет говорить в дальнейшем.

Павел Новиков, директор СПК «За мир»:

Впоследствии надо будет ввести чиповую систему для сторожей. Чтобы в определенное время чипы снимали информацию, отмечался сторож — чтобы поутру знать, как ведется работа охраны.