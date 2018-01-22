Пожар в одной из квартир Молодечно: 31-летнего мужчину вынесли сотрудники МЧС

Новости Беларуси. Неосторожность при курении, возможно, стала причиной пожара в многоэтажке в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Горела одна из квартир. В ней находились четыре человека: трое покинули помещение самостоятельно, а вот 31-летнего мужчину выносили сотрудники МЧС. Пострадавших доставили в районную больницу. Огонь повредил имущество, закопчены стены. Эвакуация остальных жильцов не понадобилась.