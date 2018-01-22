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Пожар в одной из квартир Молодечно: 31-летнего мужчину вынесли сотрудники МЧС

22 января 2018 15:43
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Новости Беларуси. Неосторожность при курении, возможно, стала причиной пожара в многоэтажке в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жильцы заметили дым из вентиляционной шахты.

Пожар в одной из квартир Молодечно: 31-летнего мужчину вынесли сотрудники МЧС-1

Горела одна из квартир. В ней находились четыре человека: трое покинули помещение самостоятельно, а вот 31-летнего мужчину выносили сотрудники МЧС. Пострадавших доставили в районную больницу. Огонь повредил имущество, закопчены стены. Эвакуация остальных жильцов не понадобилась.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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