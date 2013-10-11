Пожар в одной из больниц в Японии: 10 человек погибли, 8 ранены

Новости Японии. В Японии жертвами пожара в одной из больниц стали 10 человек: 8 пациентов и два сотрудника больницы. Еще 8 получили ранения и ожоги.

На ликвидацию потребовалось более 2 часов. Пламя охватило лечебное учреждение ночью. Установить причину возгорания пока не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что этой весной проверка состояния противопожарной безопасности выявила в больнице ряд нарушений. Не исключено, что администрация оставила предписания без должного внимания.