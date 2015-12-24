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Пожар в одной из больниц Саудовской Аравии: погибли 25 человек, более 100 пострадали

24 декабря 2015 07:36
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Новости Саудовской Аравии. ЧП на юге Саудовской Аравии. В одной из больниц произошел крупный пожар. Строение окутано едким дымом. По последним данным, погибли 25 человек, еще более 100 пострадали. Они были госпитализированы в ближайшие медучреждения.

Из здания продолжается эвакуация людей. Причины возгорания пока не установлены. Известно, что огонь вспыхнул в блоке интенсивной терапии и родильном отделении на первом этаже и стал распространяться по зданию. Прибывшим на место пожарным уже удалось локализовать очаг возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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