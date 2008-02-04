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Пожар в общежитии в Витебске

04 февраля 2008 15:29
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Около 150 студентов были эвакуированы из здания общежития государственного медицинского университета минувшей ночью.

Причиной тому стал пожар, возникший на 8 этаже здания, где проживали иностранные студенты, в начале первого часа новых суток. В момент возникновения происшествия хозяев на месте не оказалось, сработала пожарная сигнализация.

В результате частично сгорела мебель и другое имущество в помещении. Ущерб составил около 3 миллионов белорусских рублей. Под обгоревшей кроватью обнаружены остатки электроплитки, которая была включена в розетку. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электроприборов.
 

# происшествия

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