Пожар в общежитии в Витебске

Около 150 студентов были эвакуированы из здания общежития государственного медицинского университета минувшей ночью.

Причиной тому стал пожар, возникший на 8 этаже здания, где проживали иностранные студенты, в начале первого часа новых суток. В момент возникновения происшествия хозяев на месте не оказалось, сработала пожарная сигнализация.

В результате частично сгорела мебель и другое имущество в помещении. Ущерб составил около 3 миллионов белорусских рублей. Под обгоревшей кроватью обнаружены остатки электроплитки, которая была включена в розетку. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электроприборов.

