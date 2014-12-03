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Пожар в общежитии на проспекте Пушкина в Минске: эвакуировано 55 человек

03 декабря 2014 17:22
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Новости Беларуси. Полсотни человек едва не стали жертвами огня утром 3 декабря на проспекте Пушкина. Там загорелось общежитие.

Возгорание началось в одной из комнат на девятом этаже. Помещение выгорело полностью, закопчен и поврежден весь этаж.

К счастью, в пожаре никто не пострадал, однако спасателям пришлось эвакуировать 55 человек. Хозяйки злополучной комнаты во время пожара не было дома. Не исключено, что причиной возгорания послужила неисправная проводка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Ополько:
Прибежала вахтерша (я живу практически напротив, на девятом этаже). Дым начал заполнять полностью весь этаж, комнаты. Там только спасаться надо было, убегать, ничего не сделаешь. Потушить там невозможно было.

# происшествия # Пожар

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