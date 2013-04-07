Пожар в новостройке по улице Каменногорской. 25 жильцов эвакуировано

Новости Беларуси. Возгорание в одной из жилых комнат 3-комнатной квартиры, расположенной на шестом этаже, произошло 6 апреля, около 10 часов утра. 31-летняя жена хозяина квартиры вывела из помещения троих детей (2002, 2005 и 2008 года рождения) до приезда спасателей. Предполагаемая причина пожара – шалость детей с огнем.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

6 апреля в 10.07 в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС от жильцов и прохожих начали поступать сообщения о дыме из окна квартиры № 153, расположенной на шестом этаже девятиэтажного жилого дома № 82 по улице Каменногорской.

Женщину, мать троих детей в бессознательном состоянии доставили в больницу с ожогами тела 1-3 степеней (50%). В клинику с диагнозом «термоингаляционная травма» попала и её старшая дочь. У других детей, 7-летней девочки и 3-летнего мальчика – токсическое действие угарного газа.

На ликвидацию пожара ушло около 15 минут. Спасателям пришлось эвакуировать из квартир, расположенных на верхних этажах, 25 человек. Как сообщает пресс-служба МЧС, помещение было оборудовано пожарным извещателем, однако в нем не было батарейки.

Напомним, автономный пожарный извещатель в начале апреля этого года спас жизнь жителю Минской области. Возгорание произошло в Воложине. Хозяин дома, инвалид, услышал звуковой сигнал и самостоятельно покинул дом. Между тем, огонь полностью уничтожил помещение (смотрите видео).