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Пожар в московском метро. Со станции «Охотный ряд» эвакуировано более 4 тысяч человек, один госпитализирован

05 июня 2013 06:43
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Новости России. Пожар возник на одной из центральных станций московского метро «Охотный ряд». Эвакуировано уже свыше 4 тысяч человек. По предварительным данным, горит силовой кабель.

На данный момент пожарные ждут, когда с путей снимут напряжение, чтобы приступить к тушению. В переходе со станции «Театральная» на станцию «Охотный ряд» скопилось большое количество людей. Эскалаторы не работают.

За помощью к врачам с отравлением продуктами горения обратились уже восемь пассажиров. Один человек госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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