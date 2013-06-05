Пожар в московском метро. Со станции «Охотный ряд» эвакуировано более 4 тысяч человек, один госпитализирован

Новости России. Пожар возник на одной из центральных станций московского метро «Охотный ряд». Эвакуировано уже свыше 4 тысяч человек. По предварительным данным, горит силовой кабель.

На данный момент пожарные ждут, когда с путей снимут напряжение, чтобы приступить к тушению. В переходе со станции «Театральная» на станцию «Охотный ряд» скопилось большое количество людей. Эскалаторы не работают.

За помощью к врачам с отравлением продуктами горения обратились уже восемь пассажиров. Один человек госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.