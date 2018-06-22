Пожар в Молодечно: хозяина квартиры не было дома, пострадала соседка

Новости Беларуси. Ночью с 21 на 22 июня горел двухквартирный одноэтажный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Огнем уничтожена кровля здания, повреждены стены одного из помещений. Источник возгорания находился в квартире № 1. В момент происшествия хозяин отсутствовал, зато пострадала его соседка. С отравлением угарным газом и ожогом второй степени ее доставили в больницу. Причина пожара устанавливается.