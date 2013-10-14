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Пожар в многоэтажке в Бресте: погибла женщина, которая, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна, и мужчина. 15 человек эвакуировали

14 октября 2013 12:42
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Новости Беларуси. Тревожной выдалась минувшая ночь в Бресте. Во время пожара в пятиэтажке спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе одного ребенка.

Возгорание произошло на пятом этаже. Хозяйку квартиры обнаружили на земле под окнами без признаков жизни. По словам очевидцев, молодая женщина  сорвалась с балкона, спасаясь из горящего жилища. Сама квартира оказалась запертой изнутри. Во время тушения пожара в одной из комнат спасатели обнаружили погибшего мужчину.

Причина пожара устанавливается. Не исключено, что виновниками ЧП стали сами погибшие из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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