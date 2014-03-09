Пожар в минском зоопарке: погибли 7 животных. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки

Новости Беларуси. В минском зоопарке произошел пожар. Огонь вспыхнул утром 9 марта. Пламя заметили прохожие, они-то и вызвали спасателей. Оказалось, что загорелась кровля мини-экзотариума, огонь также распространялся внутри помещения.

Пожар удалось быстро ликвидировать. Однако, по предварительной информации, погибли 7 животных: три ежа обыкновенных, две львинохвостые макаки, яванская макака и пятнистая генета. Пожарные спасли от гибели других животных и здание мини-экзотариума от уничтожения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина пожара устанавливается, предполагаемая – короткое замыкание электропроводки.

Ирина Орвис, дежурный зоотехник:

К сожалению, произошел пожар, загорелось здание на старой территории. Дело в том, что нам строится отдельное здание, большое помещение экзотариума. Его, к сожалению, не успели сдать до зимы. А животные теплолюбивые – их надо как-то рассаживать.

Вся остальная территория обесточена. Там, где находятся деревянные постройки. Дополнительные обогреватели отключены. Создается комиссия, завтра начнется экспертиза, расследование.