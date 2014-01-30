Пожар в магазине Минска: на тушение прибыли около 10 расчетов МЧС и одна карета скорой помощи

Новости Беларуси. Два десятка человек едва не стали жертвами огня сегодня утром в центре города. Утром 30 января на проспекте Победителей в Минске горел магазин. Пожар произошел в подсобном помещении. Из-за сильного задымления спасатели долго не могли найти очаг возгорания. На тушение пожара прибыли около 10 расчетов МЧС и одна карета скорой помощи.

К настоящему моменту огонь потушен. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.