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Пожар в магазине Минска: на тушение прибыли около 10 расчетов МЧС и одна карета скорой помощи

30 января 2014 19:01
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Новости Беларуси. Два десятка человек едва не стали жертвами огня сегодня утром в центре города.  Утром 30 января на проспекте Победителей в Минске горел магазин. Пожар произошел в подсобном помещении. Из-за сильного задымления спасатели долго не могли найти очаг возгорания. На тушение пожара прибыли около 10 расчетов МЧС и одна карета скорой помощи.

К настоящему моменту огонь потушен. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в Минске # Фотофакт

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