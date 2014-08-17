Пожар в Лунинецком районе. Уничтожено 300 тонн сена и 80 тонн соломы

Новости Беларуси. Здание сеносклада СПК «Лунинский» горело ночью 17 августа. Огнем уничтожены 300 тонн сена и 80 тонн соломы в рулонах 2014 года.



Пресс-служба Брестского областного управления МЧС Беларуси:

Здание сеносклада 1982 года постройки, стены – кирпичные, кровля шиферная по деревянной обрешетке, размерами 18х100 м, загрузка сена на момент пожара составляла 300 тонн в рулонах, принадлежит СПК «Лунинский». На момент обнаружения пожара сторож находился в помещении сторожевой охраны на расстоянии 120 метров.

Причины пожара еще предстоит установить.

Напомним, на неделе в Гродно из-за детской шалости сгорело 90 тонн соломы. Пожар тушили четыре пожарных расчета.

Прошлым летом, опять же из-за детской шалости с огнем в Минском районе загорелся сарай.

13-летний мальчик получил ожоги головы, рук и ног. Он помогал родителям по хозяйству и находился в сарае, когда начался пожар. До прибытия спасателей мальчик самостоятельно пытался потушить огонь. Смотрите видео.