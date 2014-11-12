Пожар в Лидском районе: погибла пожилая женщина

Новости Беларуси. Сильным пожаром отметился минувший вечер в одной из деревень Лидского района. Здесь горел кирпичный дом на 4 квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной из них жила бабушка с двумя несовершеннолетними внучками. В момент ЧП все вместе находились дома.

Услышав треск, девочки вбежали в комнату бабушки. Однако, она уже была без сознания. Тогда сестры выбежали на улицу и стали звать на помощь. Ни соседям, ни прибывшим пожарным спасти пожилую женщину не удалось.

Родителей у девочек нет, а опекуном была погибшая бабушка. После трагедии заботится о них будет тетя.

Сейчас дети временно живут у директора школы.

Причины пожара и дальнейшую судьбу сестер вместе с милицией сейчас выясняют и корреспонденты СТВ. Подробности в следующих выпусках.

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Обновлено в 19.30 12.11.2014

Пожар в 4-квартирном деревянном доме в деревне Торново заметили не сразу. Постоянно здесь жила только бабушка с внучками, остальные соседи бывали, что называется, наездами. Да и само здание находится на отшибе. Одной из первых тревогу забила пенсионерка Тереза Третьяк. Из своего огорода женщина увидела зарево и поспешила на помощь.

Тереза Третьяк:

Что случилось, а там уже люди, плачет девочка самая старшая, бедненькая такая, не могу говорить, падает об землю в таких шортиках только и в маечке. Я не виновата кричит, я бабушку дотянула до коридора. Ой, страшное было пламя и дым там бы все.

Позже выяснилось, что пожар возник в пристройке дома, где была оборудована кухня. В это время хозяйка и её внучки находились в своих комнатах. Школьницы почувствовали неладное только когда дым проник в детскую. Девочкам с трудом удалось самостоятельно выбраться во двор. А вот помочь спящей бабушке они уже не смогли. Тело женщины обнаружили пожарные.

Юрий Карнелович, СТВ:

Только по счастливой случайности удалось избежать больших жертв. Во время пожара в доме, кроме хозяйки, находились две внучки-школьницы. Они были в дальней комнате. На спасение у детей оставались считанные секунды. Сквозь огонь и дым они выбежали на улицу.

Андрей Марцевич, заместитель начальника Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

По предварительным данным мы знали, что в доме находится человек. Одновременно с тушением дома были направлены бойцы, организована разведка и был поиск пострадавшей хозяйки дома. После обнаружения она находилась на диване в доме, хозяйка была без признаков жизни.

Локализовать пожар удалось быстро, поэтому другие квартиры не пострадали. Сосед Павел Богданов о трагедии узнал от знакомых: в это время он был в другом городе.

Павел Богданов:

Мне через скайп позвонили соседи, что приезжай здесь соседи… ваш дом сгорел. Я пишу: полностью или частично? Половина, говорит, соседа, твоя вроде бы целая. Ну, приехал утром всё на месте.

Трагическая смерть пожилой женщины и для Павла, и для всех односельчан стала настоящим шоком. Местные жители обеспокоены дальнейшей судьбой спасшихся девочек. Ведь их семья и так была опекунской. Мать лишили родительских прав ещё год назад, а отец весной погиб в автомобильной аварии. Все заботы по воспитанию легли на плечи бабушки.

Марина Гец, главный специалист отдела образования Лидского райисполкома:

На сегодняшний день они находятся в семье родственницы тёти в Лиде. И она изъявила желание быть опекуном по отношению к девочкам. Мы изучили жилищные условия. На сегодняшний день они отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям. Родная тетя, также члены ее семьи готовят необходимые документы для того, чтобы в течение месяца быть назначенным опекуном по отношению к девочкам.

На решение всех формальностей уйдет около месяца. А пока девочки приходят в себя после пережитого шока. Причины же пожара, который сделал их сиротами во второй раз, выясняют следователи.