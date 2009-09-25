Пожар в Гродно уничтожил двухэтажный дом

Жильцам уже предложены квартиры во введённом в апреле в эксплуатацию жилом доме

В Гродно три десятка человек в считанные минуты потеряли жильё и все сбережения. В центре города сгорел двухэтажный деревянный жилой дом. Люди спасались, выпрыгивая в окна.

Пожар начался в доме №8 по улице 17-го сентября. Это центр Гродно. Возгорание произошло в квартире на первом этаже. В считанные минуты огнём было охвачено почти всё здание. Ещё до приезда пожарных люди самостоятельно начали покидать охваченный огнём дом.

Первым неладное заподозрил пенсионер Иосиф Компель. Они с женой находились дома, когда на улице раздался громкий взрыв и начал разлетаться шифер.

- Смотрел я телевизор, в это же время раздался сильный взрыв. Жена говорит: «Что случилось?» А я говорю: «Выйди, посмотри». Она вышла и говорит: «Напротив нас горит деревянный двухэтажный дом», - рассказал очевидец Иосиф Компель.

По словам очевидцев, двухэтажное здание, построенное ещё в 30-х годах прошлого века, вспыхнуло, как спичка. Причём огонь разгорался внутри дома. От высокой температуры взорвался газовый баллон.

- Уже через 4 минуты спасатели были на месте пожара. Огнём уничтожена крыша, повреждены перекрытия и имущество в 4-х квартирах. Предварительный ущерб - 20 млн. рублей, спасено материальных ценностей на 40 млн. рублей. Предположительная причина - нарушение правил эксплуатации электросетей, - рассказала пресс-секретарь Гродненского областного Управления МЧС Наталья Живолевская.

Всего в злополучном доме проживал 31 человек, из них 16 детей. Всем им была оказана необходимая помощь.

- Было срочно подготовлено 20 гостиничных номеров для размещения пострадавших, вызвана бригада скорой медицинской помощи и два психотерепавта. Люди начали поступать примерно в 20.30., их разместили в гостинице. Всю ночь дежурила скорая помощь и было организовано горячее питание, - рассказал заведующий гостиницей «Гродно» Владимир Лобан.

Оперативно решился вопрос и с новым жильём. На место пожара приехали представители городских властей, которые пообещали людям новые квартиры.

– Жильцам уже предложены квартиры во введённом в апреле в эксплуатацию жилом доме. Они резервировались для отселения из ветхого и аварийного жилья. И в половину 12-го люди поехали знакомиться с квартирами, которые мы им предложили, - рассказал заместитель председателя Гродненского горисполкома Александр Цыбульников.

Квартира семьи Кузнецовых при пожаре выгорела полностью. Они уже даже обзванивали знакомых, чтобы их приютили на время. Но квартирный вопрос неожиданно для них разрешился.

- И транспортом обеспечили, и жильём обеспечили в гостинице, и накормили. Очень большая благодарность нашему руководству города. Люди откликнулись сразу, - рассказала пострадавшая Галина Кузнецова.

В ближайшие дни должен решиться вопрос и с компенсацией за потерянное имущество. Сейчас же специальная комиссия выясняет истинные причины пожара и ведётся поиск виновных, если таковые действительно были.