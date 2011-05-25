Пожар в Гродно. На складе частного предприятия загорелись десятки тонн тюков с бумагой

Сообщение о пожаре на пульт дежурного МЧС поступило примерно в 9.40 утра. На складе одного из частных предприятий загорелась бумага. Огонь удалось локализовать всего за 30 минут, однако ещё несколько часов спасатели заливали водой тлеющие тюки.

На складе частного предприятия в Гродно горели десятки тонн бумаги на площади в 200 кв м (фото)

В складском помещении хранились десятки тонн макулатуры.

Владимир Панкевич, главный инженер частного предприятия:

Были масштабные работы по уборке территории. Вот один уголок мешал, его и обрезали. Не увидели искру, которая потом и дала о себе знать.

Иван Койта, исполняющий обязанности начальника Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Поверхностная площадь пожара составила 200 м квадратных. Ущерб устанавливается. Предварительная причина возникновение пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, либо неосторожное обращение с огнём при курении.

Теперь руководству предприятия приходится подсчитывать убытки. А то, что обошлось без человеческих жертв, уверяют спасатели — это чистая случайность.

Иван Койта, исполняющий обязанности начальника Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Данное здание в соответствии с проектно-сметной документацией не предназначено для хранения бумаги. Противопожарные требования как для складских помещений, в данном здании не соблюдались. На предприятии нарушался противопожарный режим. Должностными лицами не контролировалось соблюдение требований пожарной безопасности. Что, как мы видим, и привело к данным последствиям.

Макулатура лежала прямо под стенами здания. Достаточно одной спички, и всё это может вспыхнуть в любую минуту. Сейчас на месте пожара работает оперативная группа, которая установит все обстоятельства возгорания и подсчитает нанесённый ущерб. Все виновные в ЧП будут наказаны. Правда, теперь просто штрафными санкциями дело не ограничится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».