Пожар в Гомеле

200 квадратных метров белорусско-литовского обойного предприятия уничтожено огнем.

На ликвидацию ЧП ушло более полутора часов. Наиболее вероятной версией специалисты считают поджог. Дыма без огня не бывает - в случае с виниловыми обоями эта народная мудрость оказалась неверной. Винил и флизелин горят практически без пламя. А поэтому, когда около двух часов ночи пожарные бригады прибыли на место, спасать что-то в самом складе было бесполезно.

В результате пожара огнем значительно поврежден первый этаж трёхэтажного здания, где находились складские помещения. Одно из них выгорело полностью. Обошлось без жертв: все 14 человек, работавших в ночную смену на предприятии, эвакуировались самостоятельно. Среди причин пожара наиболее вероятной эксперты называют версию поджога. Если предположения подтвердятся, то по факту будет возбуждено уголовное дело.

На месте пожара эксперты обнаружили несколько очагов возгорания, что и указывает на поджог. Однако, специальной комиссией, созданной для расследования инцидента, рассматриваются и другие версии причин возгорания. Это здание уже давно находилось на учёте в пожарной инспекции. Ещё в 2006 году его запретили использовать в качестве производственной площадки, но 2 недели назад здесь вновь было запущено производство обоев.

Точные цифры нанесённого ущерба до сих пор неизвестны. Руководство пострадавшего предприятия от официальных комментариев отказалось. Не нашли время на общение с прессой и в администрации Гомельского Электротехнического завода, на территории которого располагаются производственные мощности "Белвинила".

