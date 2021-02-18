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Пожар в Фаниполе. В пылающем доме спасатели нашли женщину

18 февраля 2021 14:14
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Новости Беларуси. Пожар в Фаниполе. Сотрудники МЧС спасли женщину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в Фаниполе. В пылающем доме спасатели нашли женщину-1

Вызов поступил ночью. Спасатели быстро прибыли на помощь, на месте действовали оперативно, в пылающем доме нашли женщину и вывели ее на улицу. Она получила ожоги. Спасенной оказалась сестра хозяйки. Женщину доставили в больницу. В результате пожара повреждена крыша, имущество и стены. Причины возгорания выясняются.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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