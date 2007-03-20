Пожар в Доме престарелых в Краснодарском крае

По факту пожара в Доме престарелых в Краснодарском крае 20 марта ночью, в результате которого погибли 63 человека и более 30 получили ранения, возбуждено уголовное дело.

В сгоревшем здании были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Среди них в МЧС назвали частично смонтированную систему оповещения, отсутствие средств защиты органов дыхания у медперсонала и необходимого количества огнетушителей. Кроме того, на момент пожара в здании проводилась реконструкция и капитальный ремонт без отселения, что также является нарушением. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.

От имени белорусского народа и себя лично Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину, родным и близким погибших.