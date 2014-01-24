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Пожар в доме престарелых для тяжелобольных в Канаде: 5 человек погибли, неизвестна судьба еще 30

24 января 2014 06:59
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Новости Канады. В канадской провинции Квебек выясняют причины пожара в доме престарелых для тяжелобольных людей. На данный момент известно о пяти погибших. Неизвестна судьба еще 30.

Огонь вспыхнул в помещении ночью, когда все спали, и мгновенно охватил все здание. И поскольку в учреждении находились беспомощные люди, выбраться самостоятельно из полыхающих палат они не могли.

Из-за 20-градусного мороза и сильного ветра борьба с огнем затянулась больше чем на пять часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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