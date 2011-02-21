Накануне в городе Хаапсалу сгорел детский дом, в котором проживали сироты и дети, от которых отказались родители. Погибли 10 ребят.

Еще 10 детей и двое взрослых доставили в больницу. У них сильное отравление угарным газом и ожоги.

ЧП случилось во время тихого часа. Пламя за считанные секунды охватило одноэтажное деревянное здание. Пожар удалось взять под контроль только спустя два часа. Больше всего пострадала та часть здания, где размещалось отделение для лежачих. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В память о погибших в Эстонии сегодня общенациональный траур, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Эстонии сегодня день траура по погибшим в огне воспитанникам детского дома

Пожар в детском доме в Эстонии: расследуются причины крупнейшей трагедии за всю историю страны