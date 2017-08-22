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Пожар в депо в Молодечно мог произойти из-за нарушения правил проведения при сварочных работах

22 августа 2017 15:21
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Новости Беларуси. 35 сотрудников железнодорожного депо в Молодечно пришлось эвакуировать спасателям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

21 августа здесь загорелся один из вагонов.

Пожар в депо в Молодечно мог произойти из-за нарушения правил проведения при сварочных работах-1

Его загнали на ремонт. По предварительной версии, пожар произошел по причине нарушения правил проведения сварочных работ. Пострадавших нет. А вот сам вагон выгорел сильно, закопчены и стены вагоносборочного цеха.

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# происшествия # Пожар # Фотофакт

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